ЦИК принял у Владимира Путина документы для участия в выборах президента-2018

Накануне, 26 декабря, за его кандидатуру единогласно проголосовала инициативная группа избирателей, в которую вошли более 600 человек.
ЦИК принял у президента России Владимира Путина документы для выдвижения в качестве кандидата на выборах главы государства в 2018 году.
Накануне, 26 декабря, за его кандидатуру единогласно проголосовала инициативная группа избирателей, в которую вошли более 600 человек.
Школьные друзья, друзья-танцоры и родственники встретили финалистку международного проекта "Ты супер! Танцы" Милену Тачулия, которую не видели четыре месяца.
В преддверии Нового года мастерица Анаида Хварцкия делает своими руками праздничные украшения – венки, свечи, елки и игрушки.
Календари с изображением Путина, представленные в 4 вариантах, по популярности уступают в Токио только календарям с изображением японского теннисиста Сюдзо Мацуоки.
Участники шоу "Ты супер! Танцы", после посещения оперы "Рождественская сказка", встретились с дирижером, художественным руководителем-директором Мариинского театра Валерием Гергиевым.
Благодаря всемирной организации здравоохранения, в 95 из 130 стран мира, где существовал дефицит йода, законодательно обязали йодировать соль.
По сообщению отдела Гидрометеорологии Госкомитета Абхазии по экологии и охране природы, в четверг 28 декабря погода на территории республики не изменится.
27 декабря известный французский актер Жерар Депардье отмечает свой день рождения. О том, как актер посетил Абхазию и какие впечатления остались у него от республики, рассказала корреспонденту Sputnik журналист Эсма Джикирба, которой удалось взять у него интервью.
В Северной Осетии начался сбор подписей под обращением к президенту РФ в поддержку обязательного изучения осетинского языка в республике.
Сразу в двух городах Азербайджана зафиксированы "летающие тарелки", однако, по мнению местных специалистов, светящиеся объекты к уфологии отношения не имеют.
Сотрудник Института востоковедения РАН Андрей Арешев специально для Sputnik Армения проанализировал "транзитный аспект" армяно-грузинских отношений.
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Перед Новым годом отделение реанимации Центра экстренной медицины Кыргызстана получило в подарок зимнюю форму. Даритель пожелал остаться неизвестным.
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В следующем году председательство в СНГ переходит к Таджикистану - об общих задачах Содружества на 2018 год рассказал президент страны Эмомали Рахмон.
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От загадочного зеленого пятна в бренде Эстонии решено отказаться - концепция, на разработку которой потратили четверть миллиона евро, оказалась в "корзине для мусора".
В Северной Осетии начался сбор подписей под обращением к президенту РФ в поддержку обязательного изучения осетинского языка в республике.
Сразу в двух городах Азербайджана зафиксированы "летающие тарелки", однако, по мнению местных специалистов, светящиеся объекты к уфологии отношения не имеют.
Сотрудник Института востоковедения РАН Андрей Арешев специально для Sputnik Армения проанализировал "транзитный аспект" армяно-грузинских отношений.