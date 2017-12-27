ЦИК принял у Владимира Путина документы для участия в выборах президента-2018

Благодаря всемирной организации здравоохранения, в 95 из 130 стран мира, где существовал дефицит йода, законодательно обязали йодировать соль.

По сообщению отдела Гидрометеорологии Госкомитета Абхазии по экологии и охране природы, в четверг 28 декабря погода на территории республики не изменится.

27 декабря известный французский актер Жерар Депардье отмечает свой день рождения. О том, как актер посетил Абхазию и какие впечатления остались у него от республики, рассказала корреспонденту Sputnik журналист Эсма Джикирба, которой удалось взять у него интервью.