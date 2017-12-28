Как не случился вотум недоверия правительству Абхазии: основные моменты

Депутат Парламента Илья Гуния предложил внести в повестку заседания вопрос о вотуме недоверия лично премьер-министру Беслану Барциц и всему Кабинету Министров республики в четверг 28 декабря.

Депутат Народного собрания Абхазии Илья Гуния дал оценку социально-экономическому положению в стране и эффективности работы власти. По его мнению, бюджет на 2018 год говорит о спаде экономики страны.

Неожиданное предложение Гуния вызвало дискуссию среди депутатов. Парламентарий Валерий Агрба заявил, что подобное предложение противоречит регламенту, оно должно пройти определенные процедуры и не связано с обсуждением проекта закона о бюджете. С ним согласился заместитель руководителя Администрации президента Абхазии Дмитрий Шамба.

В ходе тайного голосования парламентской комиссии, состоявшей из 20 депутатов, "за" высказались 16, против проголосовало двое и два бюллетеня оказались недействительными. Для вынесения вотума недоверия правительству было необходимо минимум 18 голосов.