Сбылось или нет: жители Абхазии рассказали Sputnik, как прошел 2017 год

Sputnik Абхазия провел опрос среди жителей Абхазии и узнал, как у них прошел 2017 год.

2017 год на исходе, и самое время подводить итоги. Жители Абхазии вспомнили, каким был уходящий год, что из загаданного сбылось, а что нет.

Как отметили многие респонденты, в 2017-м все задуманное сбылось, несмотря на то, что год был тяжелый.

"Все запланированное сбылось. Год был насыщенный", — отметила Наталия.

Другая жительница Сухума отметила, что 2017 год был хороший, так как было много спектаклей в театре.

"Здоровье не ухудшилось, как ходили в театры, так и продолжаем ходить, а значит, все хорошо", — сказала она.

А юная Валерия, которая вместе с мамой в буквальном смысле догнали съемочную группу и пожелали рассказать, как прошел 2017-й, отметила, что она переехала в другую страну.

"Год был насыщенный, у меня было много поездок, много новых знакомств", — сказала она.