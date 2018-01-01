Праздник к нам пришел: как встретили Новый год в разных городах мира

Новый год в ночь с 31 декабря на 1 января встречали почти во всех уголках мира. Некоторые встречали праздник в кругу семьи дома, многие выходили на главные площади своих городов, но всех объединяла любовь к празднику и надежда на лучшее в 2018 году.