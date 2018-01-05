Участники "Ты супер! Танцы" о проекте: "сломались", но без танцев жизнь бессмысленна

Пресс-конференция участников вокального и танцевального проекта "Ты супер! " Милены Тачулия, Леона Капба и Валерии Адлейба состоялась в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия в пятницу 5 января.

Абхазские участники международного проекта "Ты супер! Танцы" на пресс-конференции рассказали, чем занимаются после шоу и поделились планами на будущее.

Леон Капба признался, танцы – то, чем он будет заниматься всю жизнь.

"Это моя профессия. Во втором туре проекта мне было сложнее, так как я раньше практически не танцевал современные танцы, только национальные. С хореографом мы занимались день и ночь, мне было очень сложно. Сегодня, как и до проекта, я уверен, что буду танцевать до конца своей жизни. Мне говорят мне, что я должен выбрать другую профессию, стать адвокатом, к примеру, я говорю "ладно", но я всегда буду танцевать", – сказал Леон Капба.

По словам Милены Тачулия, танцевальный проект дал ей большую уверенность в себе.

"Был момент, когда я сломалась, спрашивала себя, зачем мне нужны танцы, но в меня верили хореографы, моя мама. На этом проекте я стала более уверенной в себе, получила большой опыт. Даже если я не заняла призовое место, мы с Леоном снова напомнили об Абхазии", – сказала Милена Тачулия.

Специальным гостем пресс-конференции была победительница вокального шоу "Ты супер!" Валерия Адлейба. Она дала советы юным танцором и вокалистам, которые собираются подать заявку на участие в проекте.

"Нужно верить в свои силы, просто получать удовольствие от дела, которым занимаешься. Потому что, как считаю я, если ты не получаешь никакого удовольствия, тогда зачем этим заниматься?! У каждого человека должно быть любимое занятия, без которого жизнь не красочная, бессмысленная", – сказала Адлейба.

Пресс-конференция участников вокального и танцевального проекта "Ты супер! " Милены Тачулия, Леона Капба и Валерии Адлейба состоялась в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия в пятницу 5 января.