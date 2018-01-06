"Ледяной шелковый путь": фестиваль ледяных скульптур в Харбине

Жители Вайоминга пришли на помощь лосям, провалившимся в ледяное озеро. Тонкий лед обломился под весом переходящих водоем животных, и лоси оказались в ловушке. Чтобы прорубить лед вокруг места падения, местные жители использовали топоры, лопаты и бензопилу. Благодаря усилиям мужчин все лоси были спасены.