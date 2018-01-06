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"Ледяной шелковый путь": фестиваль ледяных скульптур в Харбине

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Фестиваль ледяных скульптур в Харбине привлек любопытных посетителей. Люди гуляют по ночной выставке, дети играют со скульптурами.




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