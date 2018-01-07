Сноубордист устроил гонки с лавиной в Пиренеях

Друзья пытаются криками приободрить экстремала, и в итоге он успешно добирается до безопасного места.
Друзья спортсмена засняли на видео, как сноубордист спровоцировал сход лавины во время спуска по склону, но сумел спастись.
Друзья пытаются криками приободрить экстремала, и в итоге он успешно добирается до безопасного места.
Патриарх Кирилл поздравляет с Рождеством христиан, рассказывает историю праздника и какое значение он играет для всех православных христиан.
В ночь с 6 на 7 января в Сухумском кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы прошло Богослужение, посвященное празднику Рождества Христова.
Необычное домашнее животное завела пара из Пензы. Маленькая пума живет в квартире пары, играет у елки и гуляет по улице.
Фестиваль ледяных скульптур в Харбине привлек любопытных посетителей. Люди гуляют по ночной выставке, дети играют со скульптурами.
О том, как в Абхазии отмечают Рождество и можно ли накрывать в этот день поминальные столы, в студии радио Sputnik Абхазия рассказали священнослужитель отец Никита (Адлейба) и ученый, директор АбИГИ Арда Ашуба.
О вещем сне и спонтанном переезде в Абхазию педиатра Дарьи Тарасовой читайте в материале корреспондента Sputnik.
Факт введения ЕС санкций против России полностью противоречит принципам ВТО, считает замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников.
Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров рассказал, что делают власти для возвращения в республику большого футбола.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии дороги Мехдиабад-Фатмаи-Горадиль и раскритиковал условия в заповеднике "Янардаг".
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Заявления на регистрацию рождения новых граждан Казахстана начали поступать автоматически благодаря интеграции информационных систем.
В социальных сетях развернулось горячее обсуждение логотипа III Всемирных игр кочевников – не всем он понравился.
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Россия может арестовать самолеты airBaltic, если та не выплатит 20 миллионов евро по иску "Инвестбанка".
Российские СМИ в Литве оказались самыми популярными из иностранных изданий, об этом свидетельствуют результаты исследования Министерства культуры.
"Железная дорога Молдовы" может закрыть 14 станций - проект вынесен на публичные обсуждения министерства экономики и инфраструктуры.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон объявил 2018 год в стране годом развития туризма и народных ремесел.
Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев рассказал о предложении построить в Узбекистане атомную станцию и о том, какой эффект это даст для экономики республики.
Производитель ID-карт проиграл в суде эстонской полиции – договор с ним был расторгнут из-за неудовлетворительного уровня безопасности.
Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров рассказал, что делают власти для возвращения в республику большого футбола.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии дороги Мехдиабад-Фатмаи-Горадиль и раскритиковал условия в заповеднике "Янардаг".
Минсельхоз Армении "одобрил" аномально теплую погоду: это хорошо для зелени и домашнего скота, который обеспечен кормом.