Зима пришла: житель Массачусетса снял на видео "замерзший" океан

"Кто хочет поплавать?", — спрашивает автор видео у друзей. По его словам, на момент съемки температура воздуха упала до —20 градусов. В среднем температура в штате зимой не опускается ниже —8 градусов, сообщается на РИА Новости.
Житель Массачусетса Райан Кэнди снял на видео частично замерзший из-за непогоды океан.
"Кто хочет поплавать?", — спрашивает автор видео у друзей. По его словам, на момент съемки температура воздуха упала до —20 градусов. В среднем температура в штате зимой не опускается ниже —8 градусов, сообщается на РИА Новости.
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