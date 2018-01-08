Как жители Вайоминга в США спасли лосей, провалившихся под воду

Жители Вайоминга пришли на помощь к животным, провалившимся в ледяную воду. Семейство лосей переходило по тонкому льду озеро, и лед под тяжестью их тел провалился. Пришлось задействовать бензопилу, топоры и лопаты, но все лоси были спасены.
Семнадцатилетняя девушка из Аргентины Абрил Лорензатти отрастила волосы длиной 153 сантиметра за 10 лет.
Житель Массачусетса Райан Кэнди снял на видео частично замерзший из-за непогоды океан.
Патриарх Кирилл поздравляет с Рождеством христиан, рассказывает историю праздника и какое значение он играет для всех православных христиан.
Друзья спортсмена засняли на видео, как сноубордист спровоцировал сход лавины во время спуска по склону, но сумел спастись.
Подводим итоги 2017 года. Начинаем с важнейшего из искусств, кино. Мы взяли на себя риск составить шорт-лист из наиболее запомнившихся 9 фильмов, в которых есть и смех, и слезы, и любовь, закрученная фантастика и страшная мистика, лихие боевики и добрые сказки. Теперь выбор за вами!
Жеребьевка команд-участниц Чемпионата мира по футболу ConIFA-2018, который пройдет 31 мая 2018 года в Лондоне, состоялась в Северном Кипре в субботу 6 января.
В Лос-Анджелесе состоялась 75-я церемония вручения премии "Золотой глобус", которую часто называют репетицией "Оскара".
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов посетил передовые позиции полка специального назначения ДНР и понаблюдал за военными учениями на полигоне.
Отказ Грузии от российского газа в 2018 году в пользу азербайджанского связан с тем, что Тбилиси ожидает получить значительный объем "голубого топлива" от транзита.
Трендом 2017 года в Армении стали частые звонки из разных стран мира: с легкой руки мошенников со счетов армянских абонентов снимались деньги.
С начала года в Казахстане выросла предельная оптовая цена на сжиженный нефтяной газ - Минэнерго объяснил это подорожанием на мировом рынке.
Уволились все сотрудники отдела аппарата правительства по делам ЕАЭС - Чиновники получили выговоры за упущения в законе о Таможенном кодексе.
Министерство внутренних дел Беларуси предупреждает граждан страны об активизации "топ-менеджеров" известной финансовой пирамиды.
Латвийцы сенсационно выиграли первый в 2018 году этап мирового тура по пляжному волейболу в Нидерландах.
Еврокомиссар по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов поддержал позицию премьера Литвы о возобновлении политических отношений с Россией.
В Тирасполе появится новый храм во имя блаженной Матроны Московской. Архиепископ Савва совершил освящение креста и памятного камня на месте возведения церкви.
Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев объявил о намерении посетить Таджикистан - ранее он заявлял, что его страна будет налаживать добрососедские отношения с Душанбе.
Президент Узбекистана Шавкат Миризеев назвал историческим соглашение правительства страны и госкорпорации "Росатом" о строительстве АЭС в республике.
Поправка к Кодексу об исполнительном производстве уже разрешит судебным исполнителям в Эстонии арестовывать часть минимального дохода должника.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов посетил передовые позиции полка специального назначения ДНР и понаблюдал за военными учениями на полигоне.
Отказ Грузии от российского газа в 2018 году в пользу азербайджанского связан с тем, что Тбилиси ожидает получить значительный объем "голубого топлива" от транзита.
Трендом 2017 года в Армении стали частые звонки из разных стран мира: с легкой руки мошенников со счетов армянских абонентов снимались деньги.