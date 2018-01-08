Тысячелетний новогодний ритуал изгнания демонов прошел в японском Куруме

Жители Вайоминга пришли на помощь к животным, провалившимся в ледяную воду. Семейство лосей переходило по тонкому льду озеро, и лед под тяжестью их тел провалился. Пришлось задействовать бензопилу, топоры и лопаты, но все лоси были спасены.