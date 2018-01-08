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Тысячелетний новогодний ритуал изгнания демонов прошел в японском Куруме

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Новогодняя церемония изгнания демонов прошла в японском Куруме. Участники церемонии в набедренных повязках разожгли шесть 13-метровых факелов и устроили представление, символизирующее битву со злом. По легенде, этому ритуалу уже около 1600 лет.




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