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В пустыне Сахара второй год подряд выпал снег

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В пустыне Сахара второй год подряд выпал снег. Всего выпало около 40 см осадков. Снегопад начался утром 7 января и к концу дня снег начал таять. Ученые связывают это явление с глобальным потеплением. Пустыня Сахара – одно из самых жарких мест планеты.




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