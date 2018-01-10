В пустыне Сахара второй год подряд выпал снег. Всего выпало около 40 см осадков. Снегопад начался утром 7 января и к концу дня снег начал таять. Ученые связывают это явление с глобальным потеплением. Пустыня Сахара – одно из самых жарких мест планеты.
Ежик Шерман проходит реабилитацию в зоопарке Тель-Авива из-за проблем с весом. Он растолстел, питаясь кошачьим кормом и объедками, которые люди оставляют на улице для бездомных животных. В них слишком много жира и белка, что вредит маленьким зверям.
Малыш суматранского орангутана родился 18 декабря. Эти древесные обезьяны находятся под угрозой исчезновения. Суматранские орангутаны занесены в Красную книгу. В дикой природе их осталось меньше 6500 особей.
Участники чемпионата по метанию елок в немецком Вайдентале соревновались в трех дисциплинах: "метание копья", "метание молота и "бросок в высоту", используя в качестве снарядов отслужившие рождественские ели. Этот турнир проводится в Вайдентале уже 12 лет.
Увидеть в Абхазии новинки автопрома можно достаточно часто, владельцы соревнуются в объеме и мощности двигателя, но на дорогах республики появился совсем необычный для страны автомобиль – полностью электрический.
В рамках проекта "Салют талантов" в российской столице прошел X Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества "Москва верит талантам" с 5 по 8 января.
Кинокартина "В ночь на новолуние", снятая "Мосфильмом" по мотивам произведения Шалоди Аджинджала, вышла на советские экраны 40 лет назад.
Певица из Абхазии Сабрина Пкин завоевала первое место во II Международной олимпиаде искусств "Таланты Евразии – 2018" в Нальчике.
В рамках визита президента Южной Осетии Анатолия Бибилова в Сербию республики подписали соглашение о сотрудничестве.
Прогнозы Всемирного банка по состоянию экономики Азербайджана в ближайшие годы подтверждают: наметилась тенденция от спада к росту.
Сосредоточение власти в руках трех лидеров станет лучшим решением для Армении в 2018 году, считает политолог Гагик Арутюнян.
Главную улицу Шымкента хотят переименовать в проспект Назарбаева – ранее в честь президента уже переименовали улицу Фурманова в Алматы.
Корреспондент Sputnik Кыргызстан побеседовала с кыргызстанцами, которые в свое время не поверили в заморский биткоин и продали его практически за бесценок.
Количество безработных в Беларуси за год снизилось практически в полтора раза, свидетельствуют данные Министерства труда и социальной защиты республики.
Экс-глава МВД Латвии предложила радикальный метод борьбы со въездом нежелательных лиц - запретить им посещать все страны Шенгенской зоны.
В Вильнюсе стартовал прием заявок на участие в программе приграничного сотрудничества между Литвой и Россией.
Каковы показатели молдавской экономики после подписания Соглашения с Евросоюзом: оправдались ли надежды республики на рост экспорта в ЕС?
Гражданин Таджикистана, приехавший в Подмосковье на заработки, предстанет перед судом за призывы в интернете к террористической деятельности.
Визит президента Узбекистана в Таджикистан неоднократно откладывался, подготовка к нему идет непросто, но движение вперед есть, рассказал эксперт.
Расходы Таллинна на госпропаганду выросли в 13 раз: более трех миллионов евро налогоплательщиков потратят на "предупреждение вредящей Эстонии информации".
В рамках визита президента Южной Осетии Анатолия Бибилова в Сербию республики подписали соглашение о сотрудничестве.
Прогнозы Всемирного банка по состоянию экономики Азербайджана в ближайшие годы подтверждают: наметилась тенденция от спада к росту.
Сосредоточение власти в руках трех лидеров станет лучшим решением для Армении в 2018 году, считает политолог Гагик Арутюнян.