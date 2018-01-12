Снежная армия: в парке китайского Харбина слепили 2018 снеговиков

Главные темы

Духовное наследие сухумских старцев: православная конференция В рамках конференции "Духовное наследие сухумских старцев", которая прошла Сухумском Кафедральном Соборе в пятницу 12 января, презентовали книги братьев Николая и Зиновия Чесноковых о Глинских старцах, трое из которых служили на абхазской земле. 7

Более восьми тысяч туристов посетили Абхазию в новогодние каникулы Пребывание туристов в Абхазию, по словам заместителя министра по курортам и туризму, началось с 29 декабря и продлилось вплоть до завершения новогодних каникул. 12