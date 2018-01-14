Мастер кунг-фу отжимается на двух пальцах

Этот мастер кунг-фу на двух пальцах не только отжимается, но и делает стойку на голове и руках! По словам мастера, секрет его успеха - умение регулировать кровообращение и сосредотачиваться.
Харламов – один из лучших нападающих в истории мирового хоккея.
Семилетний лабрадор по кличке Эрос уже 2 года доставляет продукты клиентам мини-маркета Колумбии. Начинал свою "карьеру" лабрадор как личный ассистент, помогая хозяйке донести покупки. А затем владелица Эроса открыла мини-маркет и стала отправлять лабрадора к постоянным покупателям.
Бывшая жительница Удмуртии инструктор по скалолазанию Кристина (Решка) Жуйкова, четыре года назад переехав на постоянное место жительство с семьей в Абхазию, поступила в Сухумское художественное училище имени Чачба.
Повар Эсма Арджения в домашних условиях занимается производством традиционных абхазских десертов. Кулинар показала, как на абхазском очаге приготовить национальную сладость акалмышь.
По решению Монументальной комиссии при министерстве культуры и охраны историко-культурного наследия принят список выдающихся людей республики, по проектам памятников которых объявлен конкурс в 2018 году.
В рубрике Оk, Sputnik корреспонденты Sputnik Абхазия продолжают отвечать на вопросы, присланные читателями.
Вы не хотите, чтобы ваш ребенок был чрезмерно плаксивым или нежным? Тогда необходимо уделять больше внимания воспитанию ребенка с самого детства.
В Москве завершился всероссийский турнир по вольной борьбе на призы олимпийского чемпиона Александра Иваницкого, осетины завоевали восемь медалей.
Представитель МИД РФ высмеяла включение Азербайджана в список стран с террористической угрозой, обвинив составителей отчета Госдепа в незнании реалий этой страны.
Российским телеканалам и прессе разрешат рекламу вина и шампанского, изготовленных из местного сырья в Киргизии, Белоруссии, Армении и Казахстане.
Российский рубль укрепился в ЕАЭС благодаря дедолларизации в Казахстане, считает аналитик инвестиционной компании "Регион" Валерий Вайсберг.
В родовом селе Чингиза Айтматова Шекер в Таласской области Кыргызстана будет построен культурный комплекс "Чынгыз Ордо".
Посол Польши в Беларуси Конрад Павлик завершает дипломатическую миссию по собственному желанию, заявили в диппредставительстве.
Латвия — единственная страна в ЕС, которая говорит, что проблем с разницей в качестве продуктов в Восточной и Западной Европе нет.
Вильнюс так спешил обрести "энергетическую независимость" от России и Белоруссии, что может, сам того не заметив, оказаться в энергетическом рабстве у Польши.
Владельцы сельскохозяйственных земель в Зоне безопасности на Днестре получат материальную помощь от правительства Молдовы за 2017 год.
Госдеп США включил Таджикистан в группу самых безопасных и рекомендованных к посещению стран.
Производство автомобилей GM Uzbekistan по итогам 2017 года увеличилось в 1,58 раза по сравнению с 2016 годом и составило 135,471 тысячи единиц.
Эстонский суд отказал в просьбе о досрочном освобождении 73-летнему педофилу, отбывающему срок в Тартуской тюрьме.
В Москве завершился всероссийский турнир по вольной борьбе на призы олимпийского чемпиона Александра Иваницкого, осетины завоевали восемь медалей.
Представитель МИД РФ высмеяла включение Азербайджана в список стран с террористической угрозой, обвинив составителей отчета Госдепа в незнании реалий этой страны.
Российским телеканалам и прессе разрешат рекламу вина и шампанского, изготовленных из местного сырья в Киргизии, Белоруссии, Армении и Казахстане.