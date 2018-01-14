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Мастер кунг-фу отжимается на двух пальцах

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Этот мастер кунг-фу на двух пальцах не только отжимается, но и делает стойку на голове и руках! По словам мастера, секрет его успеха - умение регулировать кровообращение и сосредотачиваться.




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