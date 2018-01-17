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В Калифорнии арестовали супругов, державших взаперти 13 своих детей

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Associated Press

Одной из их дочерей удалось сбежать и позвонить в службу 911. В доме полиция нашла еще 12 пленников в возрасте от 2 до 29 лет. Некоторые были прикованы цепями к кроватям в темных и плохо пахнущих помещениях.




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