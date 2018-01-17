В Калифорнии арестовали супругов, державших взаперти 13 своих детей

Одной из их дочерей удалось сбежать и позвонить в службу 911. В доме полиция нашла еще 12 пленников в возрасте от 2 до 29 лет. Некоторые были прикованы цепями к кроватям в темных и плохо пахнущих помещениях.
Отец девочки выбросил ее в окно, чтобы спасти от пожара, а пожарный Скотт Строуп смог ее поймать.
Солистка ирландской рок-группы The Cranberries Долорес О'Риордан неожиданно умерла 15 января в Лондоне, куда приехала для записи новой версии хита Zombie. The Cranberries в 90-е была одной из популярнейших рок-групп мира.
В Сети появилось видео, на котором сосед одного из подростков, устроивших поножовщину в пермской школе, рассказал журналистам, что юноша трижды проходил лечение в психиатрической больнице. Сосед уточнил, что не согласен с предположением, что это могло быть связано с употреблением алкоголя или наркотиков.
Ныряльщики кормили некрупных лимонных акул в водах у Багамских островов, когда к ним приблизилась большая тигровая акула, очевидно, беременная. Этот вид считается опасным, но аквалангистам повезло - акула вела себя спокойно и разрешила покормить себя с рук и даже поглатить по спине.
Депутаты Народного Cобрания Абхазии – члены комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам провели встречу с предпринимателями республики в среду 17 января.
Государственный, политический и военный деятель Владимир Аршба ушел из жизни 16 января 2018 года. Воспоминаниями о друге и коллеге поделились с ведущим радио Sputnik Абхазия доктор исторических наук Сергей Шамба и начальник отдела кадров Минобороны республики, кавалер ордена Леона Илья Гамисония.
В условиях горно-лесистой местности новобранцам военного соединения предстоит из минометов "Сани" поразить до 100 целей.
Заключенные изолятора временного содержания в югоосетинском Цхинвале прекратили голодовку, начатую 13 января.
Какие существуют риски при инвестировании азербайджанских средств в экономику Ирана, рассказал Sputnik Азербайджан востоковед Игорь Панкратенко.
Президент Армении, выборы которого должны состояться этой весной, не будет лидером какой-либо политической силы, заявляют в правящей партии.
Более чем в 33 миллиона долларов обойдутся курсы повышения квалификации для казахстанских учителей в рамках перехода на латинский алфавит.
Датчики загрязнения воздуха в Бишкеке показали, что экологическая обстановка в городе в два раза хуже чем в Пекине. Правительство уже отреагировало.
Двое сотрудников правоохранительных органов в белорусском Витебске были уличены в производстве и реализации самогона, за что и уволены.
В случае принятия Латвией закона, аналогичного "акту Магнитского", Россия должна будет отреагировать, заявили в Государственной Думе.
Активные пенсионеры в Вильнюсе дежурят на пешеходных переходах, чтобы школьники могли безопасно добраться до места учебы.
Почему кинопрокатные компании Молдовы отказываются показывать российский фильм "Движении вверх" о победе советских баскетболистов на мюнхенской Олимпиаде?
Россия передала гуманитарную помощь наименее социально защищенным слоям соотечественников, проживающих в Таджикистане.
Российский миллиардер узбекского происхождения Алишер Усманов создает в Узбекистане суперсовременный туристический комплекс.
Как Эстония превратилась в огромный полигон, на котором американские военачальники отрабатывают сценарии фатальной, самоубийственной войны с Россией.
Заключенные изолятора временного содержания в югоосетинском Цхинвале прекратили голодовку, начатую 13 января.
Какие существуют риски при инвестировании азербайджанских средств в экономику Ирана, рассказал Sputnik Азербайджан востоковед Игорь Панкратенко.
Президент Армении, выборы которого должны состояться этой весной, не будет лидером какой-либо политической силы, заявляют в правящей партии.