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Слоненка в Африке спасли из ямы с грязью

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Слоненок в южноафриканском парке Addo Elephant угодил в яму с грязью. Ему безуспешно пытались помочь взрослые слоны. Спустя несколько часов приехали сотрудники парка, которые вытащили слоненка. Вызволенный из ямы малыш воссоединился со стадом.




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