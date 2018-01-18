Слоненка в Африке спасли из ямы с грязью

Слоненок в южноафриканском парке Addo Elephant угодил в яму с грязью. Ему безуспешно пытались помочь взрослые слоны. Спустя несколько часов приехали сотрудники парка, которые вытащили слоненка. Вызволенный из ямы малыш воссоединился со стадом.
В городе Бузулук 67-летняя женщина по имени Нина Александровна моет полы, стоя на ховерборде. Ховерборд — устройство, напоминающее скейтборд, у которого вместо колес два антигравитатора. Может парить на высоте около семи сантиметров над землей
Отец девочки выбросил ее в окно, чтобы спасти от пожара, а пожарный Скотт Строуп смог ее поймать.
Одной из их дочерей удалось сбежать и позвонить в службу 911. В доме полиция нашла еще 12 пленников в возрасте от 2 до 29 лет. Некоторые были прикованы цепями к кроватям в темных и плохо пахнущих помещениях.
Солистка ирландской рок-группы The Cranberries Долорес О'Риордан неожиданно умерла 15 января в Лондоне, куда приехала для записи новой версии хита Zombie. The Cranberries в 90-е была одной из популярнейших рок-групп мира.
Своими впечатлениями о спектакле "Софичка" с участием абхазских студентов 4-го курса Театрального института имени Бориса Щукина поделилась со Sputnik Абхазия сопредседатель Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня" Ольга Зиновьева.
По сообщениям синоптиков, 18 января в Москве ожидаются порывистый ветер, снег, местами слабая метель.
Из горевшего автобуса выбрались только пятеро пассажиров, им оказывают медицинскую помощь.
Посол Южной Осетии в России встретился с представителями Московской юракадемии, чтобы обсудить соглашение о сотрудничестве с ЮОГУ.
Среди уголовных дел, возбужденных в отношении должностных лиц в Азербайджане, преобладают факты присвоения и растраты денежных средств.
Полиция Армении усилит контроль за правопорядком на улицах: сотрудникам выдадут портативные камеры, которые они будут обязаны не выключать в часы дежурства.
Казахстанскому блогеру Ринату Халикову, известному под именем "Дядя Река", вынесли приговор по делу о вымогательстве в крупном размере.
В социальных сетях муссируются слухи, что экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев вернется во власть в качестве спикера либо премьер-министра.
Крупнейшие западные корпорации решили не повышать из-за "налога на Google" цены на услуги для белорусов.
Бывший мэр Даугавпилса рассказал о схемах местных депутатов, чтобы успешнее осваивать деньги из городской казны и еврофондов в собственные карманы.
Литва усиливает давление на Северную Корею после того, как в прибалтийской республике побывал премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
В парламенте Молдовы зарегистрирована инициатива карликовой фракции Либеральной партии о выходе из СНГ.
Таджикистан и Казахстан выделят друг другу землю для посольств – стороны получат под строительство зданий дипмиссий участки площадью 1 гектар.
Производителей сахара в Узбекистане освободили от НДС при импорте сырья: из-за его дефицита только из России за два месяца было поставлено 100 тысяч тонн продукции.
Эстония может получить дополнительное место в Европарламенте, где начался делёж "лишних" мандатов, которые появятся после выхода Великобритании из ЕС.
Посол Южной Осетии в России встретился с представителями Московской юракадемии, чтобы обсудить соглашение о сотрудничестве с ЮОГУ.
Среди уголовных дел, возбужденных в отношении должностных лиц в Азербайджане, преобладают факты присвоения и растраты денежных средств.
Полиция Армении усилит контроль за правопорядком на улицах: сотрудникам выдадут портативные камеры, которые они будут обязаны не выключать в часы дежурства.