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Мороз превратил заброшенное здание в Екатеринбурге во "дворец Снежной королевы"

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© RUPTLY.

Этот сказочный ледяной дом – всего лишь заброшенное здание в Екатеринбурге. Мороз сделал его похожим на дворец Снежной королевы. Мебель и стены в двухэтажном доме покрыл толстый слой инея. Красочная зимняя инсталляция получилась благодаря протекающим трубам.




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