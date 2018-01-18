Мороз превратил заброшенное здание в Екатеринбурге во "дворец Снежной королевы"

Этот сказочный ледяной дом – всего лишь заброшенное здание в Екатеринбурге. Мороз сделал его похожим на дворец Снежной королевы. Мебель и стены в двухэтажном доме покрыл толстый слой инея. Красочная зимняя инсталляция получилась благодаря протекающим трубам.
По меньшей мере 52 человека сгорели в автобусе в Казахстане. Инцидент произошел на трассе Самара — Шымкент. Автобус загорелся во время движения, спастись удалось только пятерым.
Слоненок в южноафриканском парке Addo Elephant угодил в яму с грязью. Ему безуспешно пытались помочь взрослые слоны. Спустя несколько часов приехали сотрудники парка, которые вытащили слоненка. Вызволенный из ямы малыш воссоединился со стадом.
В городе Бузулук 67-летняя женщина по имени Нина Александровна моет полы, стоя на ховерборде. Ховерборд — устройство, напоминающее скейтборд, у которого вместо колес два антигравитатора. Может парить на высоте около семи сантиметров над землей
Отец девочки выбросил ее в окно, чтобы спасти от пожара, а пожарный Скотт Строуп смог ее поймать.
Более 800 детей из малообеспеченных семей написали письма Деду Морозу. Волонтеры благотворительной общественной организации "Киараз" в рамках акции "Подари чудо" дарили детям обогреватели, зонты, велосипеды и даже попугая.
В дневных и ночных боевых стрельбах принимали участие около 500 военнослужащих базы и задействовано более 50 единиц военной техники.
Бывшего председателя Нацбанка Абхазии Даура Барганджия задержали в 2017 году после того, как актер Владимир Этуш обвинил его в мошенничестве.
Артист балета из Мариинского театра Эдуард Каджаев рассказал, почему в Южной Осетии не развито балетное искусство.
Как озеро Ганлыгель и строительные работы становятся причиной оползней вокруг бакинской телебашни, и к чему это может привести.
Хавбек "Манчестер Юнайтед" и сборной Армении Генрих Мхитарян согласовал условия сделки по переходу в лондонский "Арсенал".
Более 50 девочек в Атырауской области Казахстана не посещают занятия в учебных заведениях из-за отказа снять хиджаб.
Более 40 торговых компаний из России заинтересовались кыргызстанской продукцией, но предприятия республики порой просто не могут обеспечить достаточный объем товара.
Лоукостер "Победа" открывает регулярные рейсы в Беларусь – авиакомпания получила аккредитацию на полеты в Гомель и Минск.
В Сейм Латвии передан законопроект, который предусматривает легализацию в том числе и гомосексуальных союзов, поддержат ли его парламентарии?
В этом году на работы по выведению Игналинской АЭС из эксплуатации могут выделить более 65 миллионов евро из фондов ЕС.
Молдавское правительство решило отменить визовый режим с 33 странами, из которых семь уже согласились сделать то же самое для республики.
Импортеры табачных изделий опасаются, что новый закон о курении в Таджикистане приведет к дефициту легальных сигарет в республике.
Узбекистан в 2018 году планирует организовать "зеленый коридор" по поставкам овощей и фруктов в страны Прибалтики, Белоруссию, Казахстан и Кыргызстан.
Как экономическое развитие Эстонии становится важнее страхов размыть свою национальную самобытность в потоке трудовой миграции.
Артист балета из Мариинского театра Эдуард Каджаев рассказал, почему в Южной Осетии не развито балетное искусство.
Как озеро Ганлыгель и строительные работы становятся причиной оползней вокруг бакинской телебашни, и к чему это может привести.
Хавбек "Манчестер Юнайтед" и сборной Армении Генрих Мхитарян согласовал условия сделки по переходу в лондонский "Арсенал".