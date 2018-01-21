Девочка играет со змеями

9-летняя девочка предпочитает змей куклам. Школьница из Армавира собирает коллекцию змей и любит с ними играть. Необычное хобби девочка переняла от отца, который собрал коллекцию из 30 рептилий.
Люди на веревках из простынь спускаются из окон отеля в Кабуле, на который напали боевики движения "Талибан". Из здания виден дым, вокруг ходят вооруженные военные.
Национальная вещательная компания "Саха" предложила создателям сериала "Игра престолов" снять заключительную часть киноленты на фоне красочных пейзажей Якутии, в частности, возле скальных образований национального природного парка "Ленские столбы", которые очень похожи на Стену "Ночного дозора"из сериала.
Во Владимировской области прошли учения инженерных подразделений РФ с применением новейших штурмовых костюмов ОВР-3Ш, которые обеспечивает самый высокий класс защиты. Помимо камеры и системы охлаждения и защиты слуха, в комплект костюма входят штурмовые щиты и носимый шанцевый инструмент.
В китайском городе Сиань в тестовом режиме заработал гигантский очиститель воздуха.
О продвижении зимних видов спорта в Абхазии в интервью радио Sputnik рассказал один из основателей российско-абхазского проекта "Апсны хелиски" Александр Бойко.
Финальные поединки на Первенстве Краснодарского края по боксу среди юношей 2004-2005 годов рождения состоялись в воскресенье 21 января.
В понедельник территория Абхазии по-прежнему остается под влиянием области пониженного атмосферного давления и незначительной смены воздушных масс, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.
В КГБ Южной Осетии рассказали, как наказали нарушителей государственной границы в 2017 году – всего было задержано более пятисот человек.
Туристические маршруты, существовавшие в советском Азербайджане, нужно возродить, считают в Ассоциации туризма республики.
Правящая Республиканская партия Армении выдвинула посла в Великобритании Армена Саркисяна на должность следующего президента страны.
В феврале сборная Казахстана примет участие в Олимпийских играх в Пхенчхане. Sputnik Казахстан узнал, во сколько это обойдется бюджету страны.
Теперь на отключение света в Бишкеке можно пожаловаться через мессенджеры - "Северэлектро" запустило боты в Facebook и Тelegram.
Минлесхоз приглашает белорусок работать на лесоповалах: женщины отличаются внимательным отношением к профессии, бережностью и аккуратностью.
Что в Британии тимбилдинг, то в Латвии военная провокация: The Washington Post разглядела попытки с помощью страйкбола подорвать демократию в Балтии.
Литовский новостной портал tv3.lt был взломан в четверг вечером, это могли сделать "российские программисты", заявил главный редактор издания.
Заработав на экспорте товаров и рабочей силы 54 миллиарда долларов, Молдова оказалась должна донорам более 6 миллиардов.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон произвел масштабные кадровые перестановки в стране, ранее он выразил недовольство работой нескольких ведомств.
Узбекистан может к 2030 году войти в число стран с уровнем дохода выше среднего, сообщило представительство Всемирного банка в республике.
Базы НАТО в странах Балтии могут обострить ситуацию до предела: их создание у границ России и ее ответные меры создают повышенную опасность конфликта.
В КГБ Южной Осетии рассказали, как наказали нарушителей государственной границы в 2017 году – всего было задержано более пятисот человек.
Туристические маршруты, существовавшие в советском Азербайджане, нужно возродить, считают в Ассоциации туризма республики.
Правящая Республиканская партия Армении выдвинула посла в Великобритании Армена Саркисяна на должность следующего президента страны.