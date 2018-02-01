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Пробить Пеле между ног: Сичинава рассказал о главном матче в жизни

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© Sputnik / Томас Тхайцук / Бадри Есиава

Георгий Сичинава из Гагры про прозвищу Черный рассказал о том, как "шел" против Пеле во время товарищеского матча между cборными СССР и Бразилии в 1965 году на стадионе "Лужники" в Москве.

Этот матч стал особенным в карьере Георгия Сичинава, ведь не каждому футболисту повезло не просто провести игру на одном поле с самим Пеле, но и сдерживать "неудержимого" нападающего.

"Пеле никто не хотел "держать" во время игры. А для меня главное было выйти на поле, и неважно — Пеле там или кто еще. Был такой очень хороший футболист Валерий Воронин, который сказал мне, что поможет. И вот, мы вышли на поле, Пеле получил мяч, обыграл меня, Воронина и забил гол. Наш состав тоже был сильный, но Пеле был очень быстрым, ловким, и его просто невозможно было сдерживать. При этом Пеле был очень дружелюбен ", — вспоминает Сичинава.

И все же во время игры Черному из Гагры удалось разок перехитрить Пеле. Еще до матча Сичинава заявил, что обыграет главного соперника, проведет мяч ему между ног, что в футболе воспринимается как насмешка. Мужик сказал — мужик сделал. От такой наглости и неожиданности маневра со стороны дерзкого соперника Пеле, не скрывая удивления, даже поднял руки вверх.

Встреча завершилась со счетом 0:3 в пользу бразильцев. По футбольной традиции, игроки стали обмениваться майками и выстроилась целая очередь именно за майкой Пеле.

"Когда Пеле спросили, кому он отдаст свою футболку, он ответил, что ему понравилось, как я играл против него, и отдаст ее мне", — рассказал "официальную" версию Сичинава. Но у него есть и другая история, согласно которой Пеле подарил ему свою вещь, потому что они оба черные.

Общая фотография этого ритуала, на которой изображены Георгий Сичинава, Слава Метревели, Пеле, Анзор Кавазашвили и Михаил Месхи, вошла в историю не только абхазского, но и мирового футбола. Автор снимка неизвестен.

Подробности читайте в материале Sputnik>>




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