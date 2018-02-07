Семь минут и простыня: "производственная практика" от мастера ателье

В поселке Бзыбь Гагрского района не так давно открылась мастерская по производству текстильных изделий, которые стали востребованными, как среди частников, так и среди гостиниц Абхазии.

В производственный ассортимент "Отель-сервиса" входят декоративные и простые чехлы для подушек, пододеяльники, скатерти, шторы, наволочки, полотенца, пледы и наволочки.

"Ткань для постельного белья у нас в основном сатин. Кстати говоря, мы за это долго боролись, потому что просили цветные виды тканей, но опыт показал, что лучше и практичнее белого ничего нет. Почти все наши клиенты, владельцы отелей, перешли на сатин. Также мы отшиваем наматрасники, которые не пропускают воду, так как одна из сторон у них прорезиненная, к тому же стираются легко. Хорошо "пошли" также фартуки для официантов из твила ", — отметила Ордоян.

Продемонстрировать основные этапы производства на примере простыни согласилась швея Анна Туманян. Быстро отмерив и отрезав нужный кусок ткани, Анна села за швейный станок.

"Самое легкое – это производство простыни. Для нас, не профессионалов, прошить ровно помогает швейная "лапка", которая еще не дает "зажевать" ткань. Конечно, бывает капризные материалы, такие как шелк, например. Он скользит и раскраивать надо по-другому. Уходит чуть больше времени, но в итоге все получается. Самый удобный материал – это хлопок", — в процессе работы рассказала Туманян.

Анна призналась, что работа швеи для нее было новшеством и неким неизведанным миром, но, подчеркнула она, если жизнь заставляет, то человек может научиться чему угодно.

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