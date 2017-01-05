Фильм "Не было такой, и не будет" длится около четырех минут и выложен на официальном сайте художницы. В съемках приняли участие дети — маленькие жители города Евпатория, воспитанники Воскресной школы при храме Пророка Илии. В финале фильма они благодарят Доктора Лизу за все то, что она сделала для нуждающихся в помощи.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море под Сочи утром 25 декабря. На борту находились 92 человека — восемь членов экипажа, военнослужащие, артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова и девять представителей российских СМИ. Они летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии.