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Не было такой, и не будет: фильм из песка памяти Доктора Лизы

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Темы:
Крушение Ту-154 в Сочи (70)
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Sand Artist Kseniya Simonova

Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, погибла в крушении ТУ-154 под Сочи 25 декабря 2016 года. Крымская художница Ксения Симонова посвятила ее памяти фильм из песочных картин.

Фильм "Не было такой, и не будет" длится около четырех минут и выложен на официальном сайте художницы. В съемках приняли участие дети — маленькие жители города Евпатория, воспитанники Воскресной школы при храме Пророка Илии. В финале фильма они благодарят Доктора Лизу за все то, что она сделала для нуждающихся в помощи.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море под Сочи утром 25 декабря. На борту находились 92 человека — восемь членов экипажа, военнослужащие, артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова и девять представителей российских СМИ. Они летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии. 

 

Темы:
Крушение Ту-154 в Сочи (70)

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