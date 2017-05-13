Через себя и в собственные ворота: швейцарец забил необычный гол

В этом ролике видно, как кот под зажигательную музыку идет на двух задних лапах. Хозяин домашнего питомца не упустил возможность выложить в сеть как его кот уверенно гарцует. Видео было опубликовано на YouTube 25 апреля и уже набрало более 13 тысяч просмотров.