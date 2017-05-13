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Через себя и в собственные ворота: швейцарец забил необычный гол

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Футболист швейцарского клуба "Пулли" Адриен Гульфо забил гол в падении через себя в свои же ворота. Инцидент произошел во время матча c командой "Ренен". В результате команде все-таки удалось отыграться. Игра закончилась со счетом 3:2 в пользу "Пулли".



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