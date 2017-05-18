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Бег Солнца: обойти землю за 120 часов

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© Фото: Robert Schwarz

Вы когда-нибудь видели, что делает солнце на Южном полюсе? Посмотрите видео Роберта Шварца.

Полярники в Антарктиде запечатлели фантастическое явление: небесное светило кружило вокруг горизонта в период с 8-13 марта, солнце не заходило в течение пяти дней. 

 

 



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