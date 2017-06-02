Видеофакт: лосиха спасла своего детеныша от медведя

Медведь несколько раз пытался ударить лосенка, однако его мать караулила поблизости. Затем подошла ближе и ударила медведя копытом.
Медведь не стал рисковать и забрался на дерево. Спасенная семья убежала в лес.
Медведь несколько раз пытался ударить лосенка, однако его мать караулила поблизости. Затем подошла ближе и ударила медведя копытом.
Медведь не стал рисковать и забрался на дерево. Спасенная семья убежала в лес.
Вы когда-нибудь видели, что делает солнце на Южном полюсе? Посмотрите видео Роберта Шварца.
Останки таинственного морского чудовища прибило на один из заброшенных берегов Индонезии, смотрите на видео, как реагировали местные жители.
Футболист швейцарского клуба "Пулли" Адриен Гульфо забил гол в падении через себя в свои же ворота. Инцидент произошел во время матча c командой "Ренен". В результате команде все-таки удалось отыграться. Игра закончилась со счетом 3:2 в пользу "Пулли".
В этом ролике видно, как кот под зажигательную музыку идет на двух задних лапах. Хозяин домашнего питомца не упустил возможность выложить в сеть как его кот уверенно гарцует. Видео было опубликовано на YouTube 25 апреля и уже набрало более 13 тысяч просмотров.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба встретился с руководством и членами национальной сборной по футболу перед отъездом на Чемпионат Европы по футболу ConIFA.
Победительница международного проекта «Ты супер!» Валерия Адлейба прилетела на родину из Крыма после финала "Детской Новой волны" 2 июня.
В Москве абхазской диаспорой создано благотворительное движение "Послы доброй воли Абхазии", которое будет заниматься гуманитарными проектами в здравоохранении, образовании и спорте.
Анатолий Бибилов рассказал когда и при каких условиях возможен референдум о вхождении Южной Осетии в состав России.
В Азербайджане начали фильтровать интернет в школах, чтобы учащиеся не имели доступа к сайтам радикального характера.
Иранские режиссеры решили обойти законы шариата и пригласили для съемок сцен, где появляются женщины с непокрытой головой, армянок.
Совместным решением президентов Казахстана и России назначен новый глава города Байконур – Константин Бусыгин.
Всемирный банк советует Кыргызстану поднять тарифы на электроэнергию, поскольку долги энергетического сектора составляют 20 процентов от ВВП.
Латвийский проект «Наивные путешественники» после Украины и России взял курс на Беларусь – первые впечатления уже есть.
Для отключения от энергосистем России и Белоруссии до 2025 года странам Балтии необходимо построить новую электростанцию.
Литовские пограничники сняли с поезда Калининград-Москва четырех российских военных в штатском, назвав их отрядом.
Молдавские депутаты отказались заслушать главу МИДа и руководителя Службы информации и безопасности по высылке российских дипломатов.
Задержанные в Москве в конце мая уроженцы Узбекистана, Таджикистана и России планировали взорвать ресторан и станцию метро «Теплый стан».
Компания GM Uzbekistan запустила электронную очередь для борьбы с «шапками» – незаконными доплатами за получение авто вне очереди.
Русскоязычное население в Эстонии живет обособленно, селится в районах похуже и не имеет возможности купить дорогие квартиры.
Анатолий Бибилов рассказал когда и при каких условиях возможен референдум о вхождении Южной Осетии в состав России.
В Азербайджане начали фильтровать интернет в школах, чтобы учащиеся не имели доступа к сайтам радикального характера.
Иранские режиссеры решили обойти законы шариата и пригласили для съемок сцен, где появляются женщины с непокрытой головой, армянок.