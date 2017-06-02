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Видеофакт: лосиха спасла своего детеныша от медведя

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Лосиха смогла отстоять своего детеныша от покушения хищника в Национальном парке штата Аризона.

Медведь несколько раз пытался ударить лосенка, однако его мать караулила поблизости. Затем подошла ближе и ударила медведя копытом.

Медведь не стал рисковать и забрался на дерево. Спасенная семья убежала в лес.




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