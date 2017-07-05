Ловкая чайка едва избежала столкновения с дроном

Клинический госпиталь при университете Чили начал проверку в отношении бригады врачей, которые смотрели матч между командами Чили и Португалии на Кубке конфедераций прямо во время сложной хирургической операции.
Врачи городской больницы №1 города Астаны были шокированы, обнаружив, что причиной отека бедра 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны Балтабая Казиева стала фашистская пуля. Ранение в ногу фронтовик получил в 1944 году. Уникальный случай врачи запечатлели на камеру
В интернете появился ролик, в котором показано, как сделать дома спиннер в виде эмблемы Бэтмена с помощью картона, свинца и пластилина.
Хит итальянского композитора Эннио Морриконе исполнил мужчина с гитарой в парикмахерской
Пресс-конференция с участием нового директора Государственной хоровой капеллы Абхазии Нодара Чанба и министра культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвиры Арсалия прошла в мультимедийном пресс-центре Sputnik 5 июля.
Одно призовое место добыли абхазские самбисты на международном турнире, прошедшем в конце июня в республике Арцах.
Возбуждение уголовного дела против начальника Управления уголовного розыска МВД Абхазии Джимми Ажиба было признано незаконным на заседании в Сухумском городском суде 28 апреля.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов посетит с официальным визитом Абхазию, где встретится с со своим коллегой Раулем Хаджимба.
Российские компании резко увеличили инвестиции в Азербайджан. В их поле зрения – строительство, медицина, пищепром, финансы и другие отрасли.
В случае принятия поправок в Закон «О рекламе» на российском ТВ разрешат рекламу вин из Армении, Беларуси, Киргизии и Казахстана.
Алматинец с помощью солнечных батарей производит больше электричества, чем потребляет сам, а остатки продает государству.
Совет Федерации РФ поддерживает предложение о разрешении кыргызстанцам работать в России по национальным водительским удостоверениям.
Россельхознадзор ввел запрет на поставки молочной продукции одного белорусского комбината, еще четыре предприятия – на контроле.
Миф о «российской угрозе» помог странам Балтии опередить балканские государства в присоединении к ЕС и НАТО, считает сенатор Косачев.
Две трети населения Литвы опасаются военного конфликта на территории страны – рост подобных настроений фиксируется уже второй год.
Свыше одного миллиарда леев намерены выделить власти Молдовы на борьбу с безработицей. Но безработные не спешат начать трудиться.
Таджикистан не может отозвать у авиакомпании «Ямал» право на выполнение рейсов – перевозчиков назначает Россия.
Учения ВВС Узбекистана, в ходе которых авиация уничтожила условного противника, показали по местному телевидению впервые за десять лет.
Из-за надуманной российской угрозы власти Эстонии готовы поступиться такой важной европейской ценностью, как «зеленая энергетика».
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов посетит с официальным визитом Абхазию, где встретится с со своим коллегой Раулем Хаджимба.
Российские компании резко увеличили инвестиции в Азербайджан. В их поле зрения – строительство, медицина, пищепром, финансы и другие отрасли.
В случае принятия поправок в Закон «О рекламе» на российском ТВ разрешат рекламу вин из Армении, Беларуси, Киргизии и Казахстана.