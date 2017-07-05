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Ловкая чайка едва избежала столкновения с дроном

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salty673

На видео видно, как чайка успела вывернуться, чтобы избежать столкновения с дроном.



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