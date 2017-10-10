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Кенгуру подрались посреди дороги

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© Youtube / DAILY DIARY

В Австралии пара дерущихся кенгуру так увлеклась процессом выяснения отношений, что не заметила, как оказалась на проезжей части дороги.

Потасовку кенгуру очевидцы увидели на острове Кенгуру неподалеку от южного побережья Австралии. Драку двух сумчатых засняли водители, которые вынуждены были дожидаться освобождения проезжей части.




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