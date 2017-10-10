Кенгуру подрались посреди дороги

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Приятные впечатления и медали: итоги Абхазии на "Золотой осени" Пресс-конференция по итогам Международной агропромышленной выставки "Золотая осень 2017" в Москве с участием министра сельского хозяйства Абхазии Даура Тарба и победителей выставки Камиллы Квициния и Дура Тугуш прошла в пресс-центре Sputnik Абхазия во вторник 10 октября. 17

Путин вынес приговор криптовалютам Несмотря на очевидную возможность использовать криптовалюты для отмывания денежных средств, финансирования терроризма и распространения мошеннических схем, Путин признает актуальность этой цифровой технологии для всего мира. 7