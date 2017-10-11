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#FreedomForGirls: Международный день девочек отмечают 11 октября

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© YouTube / The Global Goals

Организация Global Goals и певица Бейонсе выпустили ролик, целью которого стало привлечение внимания к проблемам, с которыми сталкиваются во всем мире многие девочки.

Этот день ежегодно обращает внимание людей на соблюдение прав девочек и борьбу с неравенством, а также с проблемами социального характера. Некоммерческая организация Global Goals выпустила клип, посвященный девочкам на всей планете. Саундтрек исполнила американская певица Бейонсе. Участие в записи видео приняли маленькие девочки от 5 до 11 лет из разных концов света, которые по сюжету уверенно двигаются вперед под песню Бейонсе "Freedom".

Организация Global Goals ставит перед собой цели для решения глобальных и не только проблем, начиная от качественного образования и заканчивая сохранением морских ресурсов. Их акции в разное время поддерживали многие мировые знаменитости. Одной из активных участниц является Бейонсе.

Компания Google также поддержала акцию, разместив под поисковой строкой хэштег #FreedomForGirls.

На YouTube клип за несколько часов посмотрели более 200 тысяч раз, а помимо пяти тысяч лайков видео набрало столько же дизлайков. В Международный день девочек Global Goals призвали всех присоединяться к акции и заявлять о своей позиции.




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