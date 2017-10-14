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Handmade: самый опасный патрон

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© YouTube/RS Guns

Патрон 12 калибра - два шара с тросиком, сделанный своими руками. Смотрите в видео испытание самого опасного патрона.




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