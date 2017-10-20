"Призрачный гонщик" спровоцировала аварию в Сингапуре: соцсети в изумлении

Пользователи сравнили появление "машины-призрака" со знаменитой DeLorean из фильма "Назад в будущее".

В Сингапуре в объектив регистратора в автомобиле попала авария, одной из участниц которой стала "машина-призрак", возникшая из ниоткуда.

Кадры загадочного инцидента опубликованы в Facebook на странице ROADS.sg.

На записи видно, как во время поворота на перекрестке белый BMW врезается в серебристую легковушку, которая, как кажется, появляется из ниоткуда.

Необычная авария вызвала бурную реакцию пользователей Интернета. Некоторые сочли появление серебристого легкового автомобиля с "машиной-призраком" и сравнили его со знаменитой DeLorean из фильма "Назад в будущее".

Один из пользователей предположил, что на самом деле машина просто попала в слепую зону и двигалась одновременно с белой BMW, поэтому ее не было видно.



