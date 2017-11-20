"Репортаж из рая": фильм с Дальнего Востока покажут на "Кунаках"

Международный открытый XI Северокавказский фестиваль кино и телевидения "Кунаки" проходит в Сухуме с 15 по 20 ноября.

На международном открытом XI Северокавказском фестивале кино и телевидения "Кунаки" представлен фильм режиссера Анны Самойловой из Хабаровска. Сюжет кино о художнике Александре Лепетухине, который занимался любимым творчеством и занимался преподавательской деятельностью на художественно-графическом факультете.

Но в один из дней он решил кардинально поменять свою жизнь и стал сочинять сказки. Его сборники историй полюбились и взрослым, и детям. Критики признали Лепетухина лучшим в России сказочником и вручили ему литературную премию имени Петра Ершова.