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Маленькая девочка танцует как Майкл Джексон

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Youtube / Texnus News

Танцевальный стиль Майкла Джексона пытаются копировать миллионы. Смотрите, как это делает маленькая девочка.




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