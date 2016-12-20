СУХУМ, 20 дек — Sputnik. Имя Андрея Карлова будет носить выставочный зал Центра современного искусства в Анкаре, где накануне был убит посол РФ в Турции, передает РИА Новости со ссылкой на заявление префектуры Чанкая турецкой столицы.

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Вооруженное нападение на посла РФ в Турции Андрея Карлова произошло в понедельник в Анкаре на открытии фотовыставки. Преступник несколько раз выстрелил в спину российскому послу, ранения оказались смертельными. По свидетельству очевидцев, убийца вошел в помещение, где проводилась выставка, в деловом костюме и галстуке и был принят за охранника дипломата. В результате полицейской операции нападавший был уничтожен.

Российское внешнеполитическое ведомство назвало произошедшее терактом. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "акт международного терроризма, повлекший причинение смерти человеку".

"Зал, где совершено это подлое нападение, получит имя погибшего российского посла Андрея Карлова", — говорится в заявлении.

Отмечается, что выставочный центр оборудован камерами наружного наблюдения, все посетители проходят через металлодетектор.

"В день, когда произошло это отвратительное преступление, преступника остановила охрана, так как он не прошел через рамку. Однако он предъявил удостоверение полицейского, после чего был пропущен", — говорится в документе.

Отмечается, что префектура района Чанкая делает все возможное, чтобы помочь расследованию, и предоставила полиции все записи с камер наблюдения в районе места происшествия.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в честь Карлова будет названа улица в Анкаре, где расположено российское посольство.