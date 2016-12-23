СУХУМ 23 дек — Sputnik. На пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что число туристических поездок в Крым резко возрастет после введения Керченского моста, передает РИА Новости.

Отвечая на вопрос, какие отрасли могли бы быть перспективными для Крыма, Путин назвал судоремонтную отрасль, судостроение, отдельные направления химической промышленности, сельское хозяйство и особенно выделил туризм.

"Разумеется, туризм. Я в этом нисколько не сомневаюсь, что с введением Керченского моста объем туристических поездок резко возрастет", — сказал президент.

"Мне бы хотелось, чтобы высокотехнологичные сферы развивались в Крыму, чтобы не нарушали окружающую среду, не наносили ей ущерба, но создавали бы высокотехнологичные и хорошо оплачиваемые рабочие места", — прокомментировал ситуацию глава государства.

Президент России в пятницу в очередной раз проводит большую пресс-конференцию, на которой отвечает на вопросы, касающиеся внутрироссийской и международной проблематики. Мероприятие проходит в Центре международной торговли.

Прямую трансляцию мероприятия ведут телеканалы "Россия 1", "Россия 24" и "Первый канал", а также радиостанции "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России".