СУХУМ, 26 дек — Sputnik. Спасатели обнаружили тела уже 13 погибших на месте крушения Ту-154 Минобороны в Черном море, передает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

"Обнаружены еще два тела, общее число выросло до 13", — рассказал собеседник агентства.

© Sputnik. Роберт Джопуа МЧС Абхазии приостановило поиски обломков Ту-154 до утра вторника

Ранее Минобороны сообщило, что обломки лайнера найдены на дне моря в 1700 метрах от берега. Водолазы уже обнаружили несколько обломков самолета и подняли часть фрагментов на поверхность.

Прояснить причины случившегося должны помочь "черные ящики", но обнаружить их пока не удалось. При этом ФСБ Рроссии уже выяснила, что взлетная скорость самолета была штатной. Признаков теракта силовики пока не выявили, основными версиями они считают попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибку пилота и техническую неисправность самолета.

Поисково-спасательная операция, в которой участвуют более 3,5 тысячи человек, продолжается. К поискам привлечены десятки судов, вертолеты и беспилотники, а также глубоководные аппараты.

В воскресенье утром военный Ту-154, вылетевший в Сирию из Москвы, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи. На борту находились 92 человека, в том числе 64 артиста Ансамбля имени Александрова, девять тележурналистов и глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.