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Поисково-спасательные работы у побережья Черного моря, где потерпел крушение самолет Минобороны РФ Ту-154.

Росморречфлот прекратил поиски обломков Ту-154 в Сочи

© Sputnik. Нина Зотина
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Темы:
Крушение Ту-154 в Сочи (59)
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Спасатели Росморречфлота прекратили активные поиски обломков самолета Ту-154 в районе его крушения в Сочи.

СУХУМ, 26 дек — Sputnik. Активные поиски обломков самолета Ту-154 в районе его крушения в Сочи прекратили спасатели Росморречфлота, сообщили РИА Новости в морской спасательной службе Росморречфлота.

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Ранее сообщалось, что два спасательных судна Росморречфлота в понедельник в 8.30 мск обнаружили два фрагмента тел и обломки кресла и подголовника, которые были доставлены на берег в 10.20.

"Больше нам ничего не удалось обнаружить, море чистое, все на дне. Наши два судна прекратили активные поиски в 16.15 и встали на якорь до получения новых указаний", — сказал собеседник агентства.

В воскресенье утром военный Ту-154, вылетевший в Сирию из Москвы, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи. На борту находились 92 человека, в том числе 64 артиста Ансамбля имени Александрова, девять тележурналистов и глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.


Темы:
Крушение Ту-154 в Сочи (59)

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