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Поисковые работы в акватории Черного моря в районе крушения самолета ТУ-154

На месте крушения Ту-154, число найденных тел достигло 12

Пресс-служба МЧС РФ
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Темы:
Крушение Ту-154 в Сочи (59)
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По уточненным данным, на месте крушения самолёта Ту-154 в Чёрном море обнаружены тела 12 погибших и 156 фрагментов тел.

СУХУМ, 27 дек — Sputnik. В Чёрном море на месте крушения самолёта Ту-154 по уточненным данным обнаружены тела 12 погибших и 156 фрагментов тел, передает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

"В 03.00 вторника на месте падения самолета найдено ещё одно тело, общее число тел погибших, по уточненным данным, составляет 12", — сказал собеседник агентства.

Цветы в память о погибших в крушении самолета Ту-154 Минобороны РФ
© Sputnik. Максим Блинов
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Как заявили ранее в Минобороны, останки переправят самолетами в Москву для проведения генетической экспертизы.

Кроме того, на расстоянии около 1800 метров от берега спасатели нашли фрагменты фюзеляжа, двигателя и хвостовой части самолета. Часть обломков уже поднята и доставлена на берег.

В поисковой операции принимают участие 45 кораблей, 15 глубоководных аппаратов, 192 водолаза, 12 самолетов, пять вертолетов. Для подъема крупных обломков в район поисковой операции прибыл морской самоходный кран.

Самолет Ту-154 Минобороны России, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира.

Темы:
Крушение Ту-154 в Сочи (59)

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