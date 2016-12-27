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Продолжаются поиски тел погибших в авиакатастрофе Ту-154 в Сочи

Семья погибшего в авиакатастрофе в Сочи волгоградца получит миллион рублей

© Sputnik. Нина Зотина
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Темы:
Крушение Ту-154 в Сочи (59)
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Семья погибшего при крушении самолета Ту-154 в Сочи жителя Волгограда Ивана Шахова получит 1 миллион рублей помощи от властей.

СУХУМ, 27 дек – Sputnik. 1 миллион рублей помощи от властей получит Семья погибшего при крушении самолета Ту-154 в Сочи жителя Волгограда Ивана Шахова, передает РИА Новости со ссылкой на администрацию Волгоградской области.

Отмечается, что погибший в результате крушения самолета ТУ-154 в Сочи артист ансамбля Александрова Иван Шахов был зарегистрирован в Волгоградской области.

Архивное фото вертолета
© Sputnik. Владимир Астапкович
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Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поставил задачу перед профильными ведомствами оказать всю необходимую помощь семье погибшего.

"Родственники Ивана Шахова получат выплату в размере одного миллиона рублей. Финансовые средства выделены из резервного фонда администрации Волгоградской области по решению главы региона Андрея Бочарова.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение близ Сочи в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, в том числе 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

Темы:
Крушение Ту-154 в Сочи (59)

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