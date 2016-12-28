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Акция, посвященная памяти погибших при крушении Ту-154, в Ростове-на-Дону

Тела 13 погибших в крушении Ту-154 доставили в Москву

© Sputnik. Сергей Пивоваров
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Темы:
Крушение Ту-154 в Сочи (59)
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Тела 13 погибших и свыше 140 фрагментов останков жертв крушения Ту-154 в Черном море доставлены в бюро судебной медицинской экспертизы Москвы.

СУХУМ, 28 дек — Sputnik. В бюро судебной медицинской экспертизы Москвы доставлены тела 13 погибших и свыше 140 фрагментов останков жертв крушения Ту-154 в Черном море, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

Собеседник агентства напомнил, что всего спасатели подняли из воды тела 15 человек. Также найдены 223 фрагмента.

Поисковая операция в районе крушения продолжается. К ней привлечены десятки судов, вертолеты и беспилотники, а также глубоководные аппараты.

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Накануне источник сообщал, что спасательное судно "Эпрон" обнаружило на глубине около 20 метров участок шириной от двух с половиной до пяти метров и протяженностью в двести метров, где находится "шлейф" из большого количества обломков самолета и фрагментов погибших. Это место расположено примерно в 4,5 километра от берега.

Ту-154, вылетевший в Сирию из Москвы, потерпел крушение в Черном море утром в воскресенье. На его борту находились 92 человека, в том числе артисты Ансамбля имени Александрова, сотрудники российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка и федеральные чиновники.

Согласно данным Минобороны, лайнер пропал с радаров примерно на третьей минуте полета.

В качестве основных версий случившегося рассматриваются попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотов и техническая неисправность самолета.

Детали катастрофы должны прояснить "черные ящики" Ту-154: один из них уже доставлен в ЦНИИ Минобороны.

Темы:
Крушение Ту-154 в Сочи (59)

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