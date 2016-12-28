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Спасатели МЧС РФ подняли из воды предположительно фрагменты упавшего Ту-154

На поверхность подняли второй черный ящик Ту-154

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Темы:
Крушение Ту-154 в Сочи (59)
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Обнаружен и поднят со дна второй бортовой самописец самолета Ту-154, потерпевшего крушение в Черном море.

СУХУМ, 28 дек — Sputnik. Второй бортовой самописец самолета Ту-154, потерпевшего крушение в Черном море обнаружен и поднят со дна, передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

"Менее получаса назад обнаружен и поднят со дна второй бортовой самописец самолета Ту-154", — говорится в сообщении.

Анализ данных с первого регистратора, обнаруженного накануне, позволяет сузить перечень причин крушения, однако пока не будет собрана вся информация, выводы делать преждевременно, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ту-154 разбился в Черном море утром в воскресенье. На борту лайнера находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова, сотрудники российских телеканалов и глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

Темы:
Крушение Ту-154 в Сочи (59)

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