Нашли пленку, предположительно, из третьего черного ящика Ту-154

СУХУМ, 29 дек — Sputnik. На месте падения Ту-154 в Черном море спасатели обнаружили магнитную пленку, предположительно, из третьего черного ящика, сам контейнер пока не найден, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

"Найдено много пленки из ящика, скорее всего третьего. Вся пленка собрана в ведро и передана военным", — передает источник..

Два бортовых самописца уже доставили на расшифровку в Подмосковье, комиссия по установлению причин трагедии продолжает отрабатывать все версии.

Представители Минобороны отметили, что, пока не собрана вся информация, делать выводы было бы преждевременно. Они допускают, что причиной аварии могла стать поломка, некачественное топливо, попадание в двигатель постороннего предмета или ошибка пилота.

На месте крушения продолжается поисковая операция. Крупные детали и агрегаты воздушного судна уже подняты на поверхность.