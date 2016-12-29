СУХУМ, 29 дек – Sputnik. Родным и близким пассажиров, погибших при крушении самолета Ту-154 в Сочи психологи МЧС России оказали помощь, передает РИА Новости со ссылкой на Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России.

В Сочи пятый день продолжается поисковая операция на месте крушения самолета Ту-154 в Сочи. Психологи МЧС России во взаимодействии с коллегами из министерства обороны продолжают работу по оказанию необходимой помощи родственникам погибших.

"Всего психологи МЧС России оказали помощь более чем в 320 случаях. Психологическая поддержка нужна не только родственникам, но и друзьям, коллегам, сослуживцам погибших, и даже тем, кто не был знаком ни с кем из пассажиров Ту-154, так как эту трагедию очень многие восприняли как личную утрату", — говорится в сообщении.