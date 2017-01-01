СУХУМ, 1 янв — Sputnik. Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что среди погибших в теракте в ночном клубе в Стамбуле — 16 иностранцев, передает РИА Новости.

В результате нападения террориста в клубе погибли 39 человек, 69 получили ранения, сообщил министр ранее.

"Поиски террориста продолжаются. Я надеюсь, что он будет быстро задержан", — добавил министр, которого цитирует агентство Франс Пресс.

Как сообщает источник, пока опознан 21 погибший, из них 16 иностранцев и пять турок. Россиян, по данным генконсульства РФ, среди погибших нет.

Нападение на стамбульский ночной клуб Reina произошло в новогоднюю ночь. Люди в костюмах Санта-Клаусов, как сообщали СМИ, открыли стрельбу из автоматов Калашникова. Губернатор Стамбула Васип Шахин заявил, что атаку совершил террорист-одиночка.