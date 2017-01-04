СУХУМ, 4 янв — Sputnik. "Новогодним подарком" президента Барака Обамы его преемнику Дональду Трампу стали новые санкции США против России, заявил во вторник РИА Новости глава Российско-Американского Тихоокеанского партнерства (РАТОП) Дерек Норберг.

"На мой взгляд, Обама воспользовался последним шансом оказать давление на президента РФ Владимира Путина и на Россию. Что же касается Трампа, возможно, введение новых санкций является для него новогодним подарком от Обамы", — сказал Норберг.

Он напомнил, что "Трамп всегда говорил о желании нормализовать отношения или просто иметь более дружеские связи с Россией". Однако, по его словам, "без новых дополнительных санкций у избранного президента не было конкретных санкционных мер, которые он мог бы отменить без жесткой реакции со стороны сената и конгресса". Теперь же у будущего американского лидера такая возможность появилась, считает глава РАТОП. При этом он выразил уверенность в том, что отменить новые санкции будет проще, чем те, которые были введены в связи с ситуацией на Украине. "После инаугурации Трамп мог бы использовать их отмену как первый шаг примирения с РФ", — считает эксперт.

© Sputnik. Владимир Трефилов Сергей Марков: в отношении РФ Обама действует в духе старухи Шапокляк

Норберг отметил, что в данном смысле многое зависит от доказательств, которые американские разведывательные службы представят в отношении "российского хакерства". Он допускает, что РФ могла предпринимать действия против США в киберпространстве, но уверен, что они не оказали влияние на ход президентских выборов. "Все страны, которые могут собирать разведывательную информацию в киберпространстве, делают это, и это не должно никого удивлять. И я был бы удивлен, если бы Россия, имеющая серьезные компьютерные возможности, не собирала информацию в отношении США", — добавил эксперт. В тоже время, считает Норберг, "возможное давление РФ, если оно вообще было, совсем не являлось решающим среди факторов в победе Трампа на выборах". По его мнению, "были другие гораздо более значительные моменты, в том числе высокая непопулярность кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон среди избирателей".

Ранее некоторые из 17 спецслужб, входящих в разведывательное сообщество США, заявили о том, что российские хакеры якобы атаковали во время предвыборной кампании ресурсы политических организаций страны, чтобы помочь республиканцу Дональду Трампу победить. Однако с такими выводами не согласился директор ФБР Джеймс Коми. Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили.

Касаясь решения американских властей перекрыть доступ на расположенную в штате Мэриленд "дачу" посольства РФ в США, Норберг напомнил, что эта территория является собственностью СССР/России с 1950-х годов. "Было бы логично отменить данную сакционную меру, чтобы просто избежать судебного процесса со стороны посольства РФ", — сказал он.

В самом конце прошлого года администрация Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. Также США закрыли российским дипломатам доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства РФ в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. Помимо этого, персона нон-грата объявлены 35 российских дипломатов.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не будет высылать американских дипломатов в ответ на действия Вашингтона. При этом он подчеркнул, что по сложившейся международной практике у России есть все основания для адекватного ответа. Москва оставляет за собой право на ответные меры, но не будет опускаться до уровня "кухонной" дипломатии, отметил глава государства. Путин охарактеризовал недружественные шаги администрации Барака Обамы как "провокационные, направленные на дальнейший подрыв российско-американских отношений".