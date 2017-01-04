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Цветы у здания МИД РФ в связи с гибелью посла России в Турции А. Карлова

МИД Турции заявил о связи убийцы Карлова со сторонниками Гюлена

© Sputnik. Илья Питалев
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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в среду, что Анкара располагает информацией о связи убийцы российского посла с организацией проповедника Фетхуллаха Гюлена.

СУХУМ, 4 янв — Sputnik. Анкара располагает информацией о связи убийцы российского посла с организацией проповедника Фетхуллаха Гюлена, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу передает РИА Новости со ссылкой на турецкое агентство Anadolu.

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Посол РФ Андрей Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки. По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, который был ликвидирован местными силами безопасности. В МИД РФ квалифицировали происшедшее как теракт. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "акт международного терроризма".

"Информация и документы, имеющиеся в нашем распоряжении, говорят о том, что убийца был связан с террористами Фетхуллаха Гюлена", — заявил Чавушоглу в среду.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган уже заявлял, что связи террориста, убившего посла РФ в Анкаре Андрея Карлова, указывают на его принадлежность к организации оппозиционного исламского проповедника Гюлена (FETO).

Власти Турции обвиняли Гюлена в причастности к попытке переворота в стране 16 июля 2016 года и потребовали от США его экстрадиции.


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Убит посол РФ в Анкаре (22)

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