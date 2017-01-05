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Строительство моста через Керченский пролив

Установка свай для моста через Керченский пролив выполнена на 50%

© Sputnik. Георгий Зимарев
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Свайные работы на морских и сухопутных участках строительства моста через Керченский пролив выполнены на 50%.

СУХУМ, 5 янв – Sputnik. На 50% выполнены свайные работы на морских и сухопутных участках строительства моста через Керченский пролив, сообщает инфоцентр "Крымский мост".

"На глубину от 12 до 90 м погружено почти 3540 свай из более чем 7000, запланированных проектом. "Экватором" стала трубчатая свая из числа наиболее мощных на стройплощадке: ее диаметр – 1420 мм, толщина стенки – 40 мм", — говорится в сообщении.

Фундаменты автодорожных и железнодорожных опор моста формируют из свай трех типов. Работы по буронабивным сваям (таманская сторона) выполнены в полном объеме, по призматическим (керченская сторона) – на 50%, по трубчатым – а таких по проекту почти 5,5 тысяч – более чем на 40%.

"Если собрать воедино все погруженные на данный момент трубосваи, получили бы трубу длиной более чем в 150 км", — рассказал заместитель начальника упрдор "Тамань" Кайрат Турсунбеков.

По его словам, к концу первого года строительства достигнут запланированный темп работ: на сухопутных участках ежесуточно погружается 10 трубчатых свай, на морских – от трех трубосвай.

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