СУХУМ, 8 янв — Sputnik. Военнослужащие, на которых наехал грузовик в Иерусалиме, самостоятельно ликвидировали нападавшего, не дожидаясь помощи полиции, передает РИА Новости со ссылкой на издание Jerusalem Post.
"Проводится расследование, но нападение продолжалось несколько секунд, как только солдаты поняли, что это нападение, они открыли огонь по транспортному средству", — прокомментировал ситуацию представитель вооруженных сил Израиля.
На фотографиях с места события, опубликованных местными СМИ, видно, что на грузовике осталось множество отверстий от пуль.
Грузовик наехал на группу военнослужащих в Иерусалиме, неподалеку от популярной у туристов прогулочной площадки Армон ха-Нацив. В результате инцидента погибли четыре человека, еще 15 пострадали. Нападавшего удалось ликвидировать. Власти рассматривают произошедшее как теракт.
По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, среди погибших три женщины и один мужчина. Три жертвы были кадетами.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что, по всем признакам, водитель грузовика был сторонником террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Ни одна группировка пока не взяла ответственность за нападение.