СУХУМ, 8 янв — Sputnik. Военнослужащие, на которых наехал грузовик в Иерусалиме, самостоятельно ликвидировали нападавшего, не дожидаясь помощи полиции, передает РИА Новости со ссылкой на издание Jerusalem Post.

REUTERS/Noam Moskovich ISRAEL OUT. Неизвестный на грузовике наехал на пешеходов в Иерусалиме

"Проводится расследование, но нападение продолжалось несколько секунд, как только солдаты поняли, что это нападение, они открыли огонь по транспортному средству", — прокомментировал ситуацию представитель вооруженных сил Израиля.

На фотографиях с места события, опубликованных местными СМИ, видно, что на грузовике осталось множество отверстий от пуль.

Грузовик наехал на группу военнослужащих в Иерусалиме, неподалеку от популярной у туристов прогулочной площадки Армон ха-Нацив. В результате инцидента погибли четыре человека, еще 15 пострадали. Нападавшего удалось ликвидировать. Власти рассматривают произошедшее как теракт.

По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, среди погибших три женщины и один мужчина. Три жертвы были кадетами.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что, по всем признакам, водитель грузовика был сторонником террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Ни одна группировка пока не взяла ответственность за нападение.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. ( 0:21 / 2.27Mb / просмотров видео: 80) RUPTLY © RUPTLY. Грузовик протаранил группу военных в Иерусалиме. Кадры с места ЧП



