СУХУМ, 9 янв – Sputnik. Поддержку Израилю в расследовании теракта в Иерусалиме предложили США, заявил официальный представитель Совета национальной безопасности Нед Прайс, передает РИА Новости.

"Мы предложили нашу всецелую поддержку израильским партнерам по мере расследования ими, кто стоит за этой атакой", — говорится в распространенном пресс-службой Белого дома заявлении. Госдепартамент США ранее уже осудили атаку, назвав ее терактом.

REUTERS/Noam Moskovich ISRAEL OUT. Неизвестный на грузовике наехал на пешеходов в Иерусалиме

В воскресенье грузовик наехал на группу военнослужащих в Иерусалиме, неподалеку от популярной у туристов прогулочной площадки Армон ха-Нацив. В результате инцидента погибли четыре человека, более десяти пострадали. Нападавший был ликвидирован израильскими военными еще до приезда полиции. Власти рассматривают произошедшее как теракт. Руководство Израиля также заявило о возможных связях атаковавшего с группировкой "Исламское государство" (ИГ запрещена в России). По данным полиции, террористом оказался 28-летний арабский житель по имени Фади Кунбар из района Джебель Мукабер.