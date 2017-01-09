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Грузовик наехал на группу военнослужащих в Иерусалиме

Помощь Израилю в расследовании атаки в Иерусалиме предложили США

REUTERS/Ronen Zvulun
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В воскресенье грузовик наехал на группу военнослужащих в Иерусалиме, неподалеку от популярной у туристов прогулочной площадки Армон ха-Нацив.

СУХУМ, 9 янв – Sputnik. Поддержку Израилю в расследовании теракта в Иерусалиме предложили США, заявил официальный представитель Совета национальной безопасности Нед Прайс, передает РИА Новости.

"Мы предложили нашу всецелую поддержку израильским партнерам по мере расследования ими, кто стоит за этой атакой", — говорится в распространенном пресс-службой Белого дома заявлении. Госдепартамент США ранее уже осудили атаку, назвав ее терактом.

В Иерусалиме неизвестный на грузовике наехал на пешеходов
REUTERS/Noam Moskovich ISRAEL OUT.
Неизвестный на грузовике наехал на пешеходов в Иерусалиме

В воскресенье грузовик наехал на группу военнослужащих в Иерусалиме, неподалеку от популярной у туристов прогулочной площадки Армон ха-Нацив. В результате инцидента погибли четыре человека, более десяти пострадали. Нападавший был ликвидирован израильскими военными еще до приезда полиции. Власти рассматривают произошедшее как теракт. Руководство Израиля также заявило о возможных связях атаковавшего с группировкой "Исламское государство" (ИГ запрещена в России). По данным полиции, террористом оказался 28-летний арабский житель по имени Фади Кунбар из района Джебель Мукабер.

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Грузовик протаранил группу военных в Иерусалиме. Кадры с места ЧП

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