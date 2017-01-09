СУХУМ, 9 янв — Sputnik. В Дамаск 15 января отправится более тонны гуманитарной помощи, которую собрали российские студенты для сирийских школьников и студентов, передает РИА Новости.

Акция, которая началась по инициативе студентов московских вузов 5 декабря, проводилась Фондом поддержки студентов, попавших в трудную жизненную ситуацию, "СтудФонд". В конце прошлого года гумпомощь была передана послу Сирии в РФ Рияду Хаддаду, который выразил готовность помочь в транспортировке гуманитарной помощи, собранной российскими студентами.

"Самолет с гуманитарной помощью отправится из Внуково в Дамаск 15 января", — сказали в организации.

Как уточнили в МГЕР, самыми популярными предметами, собранными российскими студентами, являются канцелярские принадлежности, бакалея, детская одежда и игрушки, медикаменты и средства личной гигиены. Всего было собрано более 250 кг бытовой химии, более 400 кг бакалеи (сахар, чай, крупы и т.д.), сотни тетрадок и письменных принадлежностей и прочего.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Правительственным войскам противостоят боевики различных вооруженных формирований. Данные о числе жертв конфликта разнятся. По данным ООН, речь идет о 300 тысячах погибших сирийцев.

Российский Институт востоковедения РАН, используя данные Сирийского центрального статистического бюро, провел собственное исследование, согласно которому общая цифра погибших сирийцев составляет 105 тысяч человек. Так, согласно исследованию, потери правительственной армии Сирии и ополченцев составляют 45 тысяч человек, боевиков террористических организаций из числа местных жителей — 24 тысячи человек, гражданского населения — 36 тысяч человек. При этом большая часть гражданских погибла от рук джихадистов и так называемой умеренной оппозиции. Около 18 тысяч погибших в Сирии были иностранными наемниками террористических группировок (граждане более 80 стран мира).