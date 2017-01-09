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Поощрять людей, ведущих здоровый образ жизни предложили в Госдуме

© Sputnik.
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Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозовнужно считает, что нужно подумать над поощрениями тем, кто ведет здоровый образ жизни.

СУХУМ, 9 янв — Sputnik. Бороться с табакокурением нужно не только запретительными мерами, но и с использованием позитивной практики, например, поощряя людей, ведущих здоровый образ жизни, прокомментировал антитабачную концепцию Минздрава РФ глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов, передает РИА Новости.

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Ранее директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава Олег Салагай рассказал об антитабачной концепции на 2017-2022 годы, разработанной министерством. Она включает в себя меры, которые должны полностью ограничить доступность табачных изделий для родившихся после 2015 года, расширить список мест с запретом на курение, а также приравнять электронные сигареты к обычным.

"Тут нужен тщательный, продуманный и взвешенный подход. Это значит, что нужно заниматься антипропагандой, подумать над поощрениями тем, кто ведет здоровый образ жизни, давать им, возможно, определенные льготы. Нужно позитивную практику укреплять в сознании, потому что запретительные меры хороши, но многие из них имеют обратный эффект", — заявил Морозов.

Депутат также добавил, что, когда в Госдуму поступят документы Минздрава по антитабачной концепции, комитет, конечно же, будет участвовать в обсуждении этой темы с привлечением экспертов и общественности.

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