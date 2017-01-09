СУХУМ, 9 янв — Sputnik. Бороться с табакокурением нужно не только запретительными мерами, но и с использованием позитивной практики, например, поощряя людей, ведущих здоровый образ жизни, прокомментировал антитабачную концепцию Минздрава РФ глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов, передает РИА Новости.
Ранее директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава Олег Салагай рассказал об антитабачной концепции на 2017-2022 годы, разработанной министерством. Она включает в себя меры, которые должны полностью ограничить доступность табачных изделий для родившихся после 2015 года, расширить список мест с запретом на курение, а также приравнять электронные сигареты к обычным.
"Тут нужен тщательный, продуманный и взвешенный подход. Это значит, что нужно заниматься антипропагандой, подумать над поощрениями тем, кто ведет здоровый образ жизни, давать им, возможно, определенные льготы. Нужно позитивную практику укреплять в сознании, потому что запретительные меры хороши, но многие из них имеют обратный эффект", — заявил Морозов.
Депутат также добавил, что, когда в Госдуму поступят документы Минздрава по антитабачной концепции, комитет, конечно же, будет участвовать в обсуждении этой темы с привлечением экспертов и общественности.