Трамп: на пресс-конференции присутствовали дезинформирующие СМИ

СУХУМ, 12 янв — Sputnik. Президент США Дональд Трамп заявил, что на его первой крупной пресс-конференции присутствовали СМИ, распространяющие недостоверную информацию, передает РИА Новости.

"Сегодня была замечательная пресс-конференция в Trump Tower. Несколько организаций, распространяющих дезинформацию, присутствовали там, но на самом деле люди понимают то, что происходит", — написал он в своем Twitter.

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Ранее телеканал CNN сообщил со ссылкой на неназванных американских чиновников, что спецслужбы США сообщили уходящему президенту страны Бараку Обаме и Трампу о своих подозрениях относительно того, что некие "российские агенты" обладают компрометирующей информацией о Трампе, но точных подтверждений этих предположений у американского разведсообщества нет. Анонимный доклад на эту тему опубликовал BuzzFeed. Позже директор национальной разведки США Джеймс Клэппер заявил, что опубликованный СМИ документ, призванный скомпрометировать избранного президента Дональда Трампа, не является делом рук разведки.

В ходе пресс-конференции Трамп назвал репортера CNN производителем фейковых новостей. Трамп обрушился на СМИ и в частности на сайт BuzzFeed за то, что те публиковали анонимные материалы, призванные скомпрометировать Трампа. Избранный президент также раскритиковал "нечестные СМИ".