Прощание с Доктором Лизой проходит в Москве

СУХУМ, 16 янв – Sputnik. В понедельник утром в Успенском храме Новодевичьего монастыря в Москве, проходит прощание с благотворителем Елизаветой Глинкой, более известной как Доктор Лиза, которая погибла при крушении Ту-154 в Черном море около Сочи, передает РИА Новости.

Позже в этот день на Новодевичьем кладбище состоятся похороны.

Sand Artist Kseniya Simonova Не было такой, и не будет: фильм из песка памяти Доктора Лизы

Похороны и прощание пройдут по православному обряду. В храме стоит закрытый гроб, перед ним — фотография Доктора Лизы с траурной лентой, позади — траурные венки со словами скорби от мужа и сыновей, близких, друзей, один из венков — от министра обороны. На одной из траурных лент — слова "Не было такой и не будет".

Самолет Ту-154 Минобороны России, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи утром 25 декабря. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военнослужащих, 64 сотрудника Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, двое федеральных госслужащих, девять представителей российских телевизионных компаний и глава благотворительного фонда "Справедливая помощь", член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Елизавета Глинка. Доктор Лиза везла в Сирию гуманитарный груз, в котором были в основном медикаменты для госпиталя Тишрин в Латакии.

© Sputnik. Алексей Никольский Доктора Лизу похоронят на Новодевичьем кладбище в понедельник

Елизавета Глинка была врачом-реаниматологом, специалистом паллиативной медицины. Благотворительный фонд "Справедливая помощь" был основан ею для оказания помощи бездомным, безнадежным больным, одиноким пенсионерам и инвалидам, которые лишились жилья и средств к существованию.

С момента начала конфликта на Украине Доктор Лиза регулярно посещала Донбасс с гуманитарными миссиями — для передачи медикаментов и продуктов питания в больницы, эвакуации больных и раненых детей. Многих детей с родителями она сопровождала на лечение в российские медучреждения. За это время сотни маленьких пациентов смогли благодаря ее помощи получить необходимое лечение. Доктор Лиза получила широкое народное признание, ее по-настоящему любили и уважали и в правозащитном, и в медицинском сообществе, и ее подопечные, и сотрудники фонда.